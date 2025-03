POZZUOLI/ Alloggi popolari, Manzoni assicura «Riduzione dei canoni di affitto per Monterusciello»

POZZUOLI – Alla luce degli ingenti aumenti dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia pubblica e delle legittime proteste dei cittadini, l’amministrazione comunale di Pozzuoli, anche su sollecitazione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, ha avviato un’azione decisa presso la Regione Campania per risolvere la situazione. «Abbiamo subito evidenziato, con il supporto dei rappresentanti sindacali regionali, che l’incremento dei canoni era spropositato e ingiustificato. In questa prima fase, siamo riusciti a ottenere una significativa riduzione degli importi dei fitti per gli alloggi di Monterusciello di proprietà comunale, tenendo conto delle degradate condizioni degli edifici, che presentano originarie deficienze costruttive riconosciute dalla legge dello stato nr 74/96. – fa sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni – Stiamo lavorando per rideterminare i canoni, applicando le riduzioni ottenute, in tempi brevi. Nei prossimi giorni, con un’apposita delibera, stabiliremo i tempi di sospensione della bollettazione e le modalità per i conguagli a rimborso in favore di chi ha già provveduto ai pagamenti. Inoltre provvederemo ad allegare la scheda di calcolo del canone per ogni singolo utente facilitando la lettura e consentendo eventuali correzioni.»

IL RICALCOLO – Manzoni inoltre fa sapere che l’impegno dell’amministrazione è teso anche per quanto concerne il ricalcolo per gli altri alloggi di edilizia popolare. «Continueremo – dice – a fare pressione sulla Regione affinché anche gli aumenti derivanti dal ricalcolo per gli altri alloggi ERP, pur non presentando le stesse deficienze dei lotti di Monterusciello, siano ridotti. Nei prossimi giorni, incontreremo i rappresentanti sindacali provinciali e regionali, che oggi sono impegnati in Regione a sostegno di questa battaglia. In coerenza con la normativa vigente, è stato concordato con i sindacati che i maggiori introiti derivanti dagli aumenti dei canoni saranno interamente destinati a interventi di manutenzione degli edifici e degli alloggi, per migliorarne le condizioni. L’amministrazione ha inoltre avanzato richieste fondamentali per garantire la sicurezza degli abitanti. Abbiamo chiesto che la verifica di vulnerabilità sismica, prevista dal DL 140/2023, venga estesa anche agli edifici ERP di proprietà comunale. Inoltre, abbiamo avviato contatti con gli uffici competenti dell’Unione Europea per reperire risorse finalizzate al definitivo superamento delle deficienze costruttive degli alloggi. Da tempo, con i sindacati è stato istituito un tavolo di confronto permanente per affrontare le molteplici problematiche del quartiere di Monterusciello. Siamo certi che, con un autentico spirito di collaborazione e confronto, riusciremo a rispondere alle legittime aspettative dei cittadini e migliorare la qualità della vita nel quartiere.»