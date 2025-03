BACOLI/ Josi alla resa dei conti: l’ira della maggioranza per il caso parcheggi e Renzi

BACOLI – Sembra essere terminata la “luna di miele” tra il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione e la sua maggioranza consiliare. A determinare questa rottura sono stati gli ultimi eventi che hanno fatto sobbalzare dalla sedia molti consiglieri comunali che appoggiano il primo cittadino. C’è aria molto tesa nelle stanze di Piazza Marconi.

LA ROTTURA – La frattura è nata dopo l’invio da parte del comune delle diffide di chiusura ai parcheggi presenti sul litorale di Miseno e Miliscola. Stando a quanto alcuni degli stessi consiglieri comunali avrebbero dichiarato ad alcuni operatori raggiunti dalla diffida, i componenti della maggioranza non ne erano a conoscenza. Si è trattato di un’azione personale da parte del sindaco per sbaragliare le carte o è stato un intervento obbligato degli uffici comunali dietro la spinta della Procura di Napoli che sta indagando sulla convenzione firmata nel 2021 tra parcheggi e Comune? Probabilmente le due situazioni vanno di pari passo e alla maggioranza l’azione in solitaria del sindaco non sarebbe piaciuta. Il motivo? perché questa scelta di chiudere i parcheggi colpisce anche l’elettorato della maggioranza che si sta scontrando con i propri rappresentanti in consiglio, i quali, evidentemente, avevano promesso altre soluzioni in campagna elettorale.

IL FLIRT CON RENZI – Altro punto di rottura tra alcuni componenti della maggioranza e il sindaco è anche sulla possibilità, per l’attuale primo cittadino, di candidarsi alle prossime elezioni regionali. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la scelta di andare da Renzi e di farsi accompagnare pubblicamente da Armando Cesaro, non è stata presa bene in maggioranza. Considerato anche che Italia Viva, alle ultime elezioni comunali, era nella coalizione avversaria.