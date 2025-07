POZZUOLI/ Scontro auto-moto: 28enne ferito vola oltre il guardrail – LE FOTO

POZZUOLI – Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 2 di domenica in via Montenuovo Licola Patria, nei pressi dell’agriturismo “La Vigna”. I mezzi coinvolti sono un’auto e uno scooter sul quale viaggiava un 28enne di Varcaturo che è rimasto ferito. L’uomo nel violento impatto è stato sbalzato dal suo mezzo a due ruote e dopo un volo di alcuni metri è finito in un terreno oltre il guardrail. La scena agli occhi dei primi automobilisti che si sono fermati per prestare i primi soccorsi ha fatto temere il peggio: lo scooter eda a terra completamente distrutto, il vetro del parabrezza anteriore dell’auto in frantumi e le voci dell’uomo che arrivavano dal terreno adiacente la strada.

LA FUGA – A seguito dell’impatto il conducente dell’auto e un passeggero si sarebbero poi dati alla fuga. Secondo alcuni testimoni si tratterebbe di due immigrati, visti scappare in direzione dei depuratori di Cuma-Licola. Sul posto – dopo circa mezz’ora e dopo una lunga serie di telefonate al 118 – sono giunti i sanitari che hanno trasferito il 28enne all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’uomo presentava ferite alle gambe e in varie parti del corpo. Sul posto anche gli uomini della Polizia Municipale di Pozzuoli che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente: entrambi i mezzi sono stati rinvenuti nella corsia in direzione Licola.

