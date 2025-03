POZZUOLI/ Rapina al bar Touch: banditi messi in fuga dal titolare e arrestati dalla Polizia – LE FOTO

POZZUOLI – Tentano il colpo al bar Touch ma vengono messi in fuga dal titolare e arrestati dalla Polizia. In manette sono finiti due puteolani, entrambi con numerosi precedenti penali alle spalle: F.B., 47 anni, residente al Rione Toiano e I.L., 36 anni, residente in zona Scalandrone. I due sono stati presi dopo un inseguimento partito dalla Montagna Spaccata e terminato a Pianura. L’irruzione nel bar-tabacchi è avvenuto ad orario di chiusura quando all’interno c’era il titolare che, dopo essere stato minacciato, ha attivato il sistema anti-rapina. A quel punto è partito l’SOS alle forze dell’ordine.

L’ARRESTO – I rapinatori sono stati intercettati ai Pisani dai poliziotti della squadra investigativa del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che dopo averli riconosciuti sulla base delle informazioni fornite dalla vittima, hanno intimato loro l’alt. I due però sono si sono fermati ed è nato un inseguimento, terminato con la caduta dei due dalla motocicletta, una Honda di grossa cilindrata. Uno è stato subito bloccato, mentre il complice è riuscito a scappare a piede e a scavalcare la recinzione di un parco dove però, poco dopo, è stato individuato e arrestato.

LE TELECAMERE – L’assalto al Touch è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza che hanno immortalato ogni fase: l’arrivo in moto, l’irruzione e la fuga. Entrambi i rapinatori indossavano caschi integrali neri, giubbotti e pantaloni scuri. Addosso avevano una forbice da sarto con una lama appuntita, con la quale hanno minacciato il titolare che si trovava dietro alla cassa. “Dacci tutti i soldi”. La minaccia seguita dal gesto di prendere l’arma. L’uomo però non si è fatto intimorire riscendo ad attivare il sistema anti rapina. Prima della fuga uno dei rapinatori è riuscito a portare via solo una moneta da due euro. Dopo l’arresto sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale.

