A Pozzuoli parte il corso Fashion Made in Italy. Il Governatore De Luca «Valore aggiunto per le imprese della Campania»

POZZUOLI – È stato inaugurato oggi presso la sede di Pozzuoli della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli il corso “Made in Italy Leather Fashion Manager”, dedicato alla formazione di tecnici superiori esperti nella promozione e internazionalizzazione dei prodotti in pelle Made in Italy sui mercati esteri. Il corso è organizzato dalla Fondazione MIA Academy – ITS Moda Campania, di cui la SSIP è socio fondatore. All’inaugurazione, cui sono seguite le prime ore di lezione per i 15 studenti partecipanti, hanno preso parte Edoardo Imperiale, Direttore Generale SSIP; Carlo Palmieri, Presidente della Fondazione e Serena Iossa, Direttore operativo SSIP e Direttore della Fondazione, oltre al corpo docente del corso. A dare il ben augurio al corso il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che ha voluto inviare il suo messaggio: “Dalla Campania una risposta concreta. Puntiamo sulle eccellenze, sulla formazione del capitale umano. I tecnici che saranno formati rappresenteranno un valore aggiunto per le imprese campane e saranno protagonisti nello scenario nazionale. Il Made in Italy, la qualità dei nostri prodotti, la competitività delle imprese, si tutelano con la formazione di qualità. Alla Fondazione MIA Academy – ITS Moda Campania, assicureremo il massimo sostegno. Alla Stazione Sperimentale, eccellenza internazionale che parla campano, viva gratitudine per le attività messe in campo e per la scelta di rendere centrale, con questa iniziativa, l’area flegrea. Grazie alla SSIP, Pozzuoli ha un primato nazionale”.

IL CORSO – Il percorso formativo nasce con l’obiettivo di rispondere alle nuove sfide che il settore della pelle italiana sta affrontando, tra cui le tensioni geopolitiche globali, l’introduzione di dazi e barriere commerciali, le mutate dinamiche dei consumi internazionali e l’esigenza crescente di sostenibilità e tracciabilità della filiera. “Oggi più che mai il settore ha bisogno di figure capaci di coniugare tradizione e innovazione”, ha dichiarato il Direttore Imperiale. “Professionisti in grado di raccontare il valore del Made in Italy, di affrontare mercati complessi e promuovere la pelle italiana come simbolo di qualità, cultura e sostenibilità”. Il corso, fortemente orientato al mercato e costruito in sinergia con imprese, distretti produttivi, associazioni di categoria e stakeholder del settore moda, mira a formare profili professionali dotati di competenze tecniche, commerciali e culturali, in grado di interpretare e valorizzare il prodotto pelle nel contesto internazionale. Con questa iniziativa, la Stazione Sperimentale rinnova il proprio impegno a favore dell’eccellenza e dell’innovazione nel comparto pelle, contribuendo a preparare una nuova generazione di protagonisti del Made in Italy. Il corso, il sesto dell’offerta formativa della Fondazione, quarto a valere sul PNRR, si propone di rispondere al fabbisogno delle imprese della filiera Moda di figure specializzate nel Marketing che siano in grado di supportare la realizzazione di strategie di internazionalizzazione basate sulla valorizzazione delle proprie produzioni Made In Italy. Sarà ospitato nella sede SSIP di Pozzuoli, pur in un momento storico critico per il territorio a causa degli eventi sismici dei Campi Flegrei, in un’ottica di supporto all’utenza territoriale e opportunità di offrire una specializzazione subito spendibile nel mondo del lavoro.

L’OFFERTA – Per il Presidente Palmieri: “Quello di oggi è un ulteriore momento di concreta attuazione della missione della nostra fondazione: la partenza di un nuovo corso di alta specializzazione per skill da formare e successivamente immettere nelle nostre aziende. Ha un ulteriore valore anche simbolico, che parta da Pozzuoli in un momento così delicato per il territorio”. A spiegare il valore del corso e dell’intera offerta formativa il Direttore Iossa: “Con questo nuovo corso rispondiamo ad un’esigenza precisa, ovvero la necessità di avere persone specializzate nell’internazionalizzazione dei prodotti del sistema moda, legati al Made in Italy, in un’ottica di apertura al mercato straniero con le dovute competenze tecniche. Mi preme sottolineare che i nostri corsi, completamente gratuiti, e rivolti ad un’utenza dai 18 ai 55 anni non compiuti, prevedono anche delle borse di studio poiché siamo consapevoli dell’impegno dovuto e per questo, cerchiamo il più possibile di supportare i nostri allievi”. La Fondazione Mia Academy, attiva dal 2018, è promotrice di numerosi corsi di formazione terziaria altamente professionalizzanti, rivolti a tecnici specializzati per il settore moda, con forti competenze in tematiche di marketing, economia circolare e sostenibilità ambientale, nonché conoscenza del prodotto e processo della filiera pelle e tessile/abbigliamento. La Fondazione ha tra i suoi soci, oltre alla Stazione sperimentale, vari enti di formazione e ricerca, tra cui l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università degli Studi Parthenope, il Cis di Nola, Sì Impresa – CCIAA di Napoli, gli istituti I.S.I.S. Isabella d’Este di Napoli e l’I.S. “De Caprariis” di Solofra (AV, oltre a numerose aziende operanti nel settore tessile, abbigliamento e pelle.