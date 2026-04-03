POZZUOLI/ All’esame per la patente nautica con auricolari e microtelefono per ricevere suggerimenti: scoperto e denunciato

POZZUOLI – Il titolare di un’autoscuola del Vomero è stato denunciato per aver utilizzato degli auricolari e un micro telefono durante un esame per la patente nautica. E’ successo a Pozzuoli, all’interno della biblioteca comunale dove era in corso la prova. L’imprenditore è stato scoperto da alcuni esaminatori che lo avevano sentito parlare a bassa voce. Dopo aver negato di essere in possesso della strumentazione vietata, ha tentato la fuga ma è stato bloccato all’interno dell’edificio prima dell’intervento dei carabinieri e degli uomini della Capitaneria di Porto. Una volta giunti sul posto, i militari hanno raccolto la testimonianza degli esaminatori, i quali hanno spiegato che, una volta iniziato l’esame per il conseguimento della patente nautica per navigazione oltre dodici miglia, avevano notato il comportamento anomalo del soggetto, scoperto a parlare con l’esterno. Una volta rinvenuti i dispositivi vietati, l’uomo è stato condotto nell’ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli e denunciato a piede libero.