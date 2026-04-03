Auto fuori controllo travolge scooter a Monte di Procida. La vittima: “Guidava ubriaco e sotto effetto di droghe”

MONTE DI PROCIDA – Tragedia sfiorata a Monte di Procida nella serata del 29 marzo, nei pressi dell’incrocio tra via Scialoia e Corso Umberto, dove un’auto fuori controllo ha travolto uno scooter causando il ferimento del giovane alla guida. A denunciare l’accaduto è direttamente la vittima che ha inviato una segnalazione al deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli, sollevando interrogativi inquietanti sulla gestione dell’episodio. Secondo quanto riferito dal giovane, il conducente dell’auto “era in un profondo stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze” e avrebbe addirittura aggredito le forze dell’ordine intervenute sul posto. “È possibile che, dopo aver provocato un incidente del genere e aver aggredito gli agenti, questa persona non sia stata arrestata?”, chiede la vittima. Il ragazzo, che si trovava in sella allo scooter al momento dell’impatto, ha riportato la frattura del gomito, ma poteva andare molto peggio. Determinanti, secondo il suo racconto, la presenza di un’auto parcheggiata e di un paletto che hanno attutito l’impatto evitando conseguenze ben più gravi.

LE IMMAGINI – L’intera scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona, immagini che potrebbero chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le responsabilità. Sulla vicenda si è attivato Borrelli, che annuncia verifiche: “Parliamo di un episodio gravissimo. Se confermate le accuse, siamo di fronte a un soggetto che non solo si è messo alla guida in condizioni alterate, ma avrebbe anche aggredito le forze dell’ordine. È necessario chiarire perché non siano stati adottati provvedimenti immediati. Chiederemo spiegazioni e accertamenti su tutta la vicenda.” L’episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza stradale e dei controlli su alcol e droga alla guida.