POZZUOLI/ Allarme epatite: tre consiglieri lanciano mozione per sostenere filiera ittica e ristorazione

POZZUOLI – Un intervento urgente a sostegno delle attività economiche colpite dall’emergenza sanitaria legata ai casi di epatite sul territorio. È questo il senso della mozione presentata in Consiglio comunale dai consiglieri Carlo Morra, Gianluca Sebastiano e Riccardo Volpe. Il documento evidenzia il forte calo dei consumi che sta mettendo in difficoltà pescatori, operatori dei mercati ittici e ristoratori, e impegna il Sindaco e la Giunta ad attivare misure straordinarie: dall’istituzione di un fondo dedicato alla riduzione dei costi fissi, fino ad agevolazioni su TARI e canoni per gli spazi pubblici, con criteri di accesso equi e basati sui reali danni subiti. “I consiglieri firmatari sottolineano come si tratti di una crisi straordinaria, non imputabile agli operatori economici, che stanno pagando un prezzo altissimo – si legge nella dichiarazione congiunta –. Per questo è necessario un intervento tempestivo e concreto dell’amministrazione, affinché nessuno venga lasciato solo.” Nel documento si richiama inoltre la necessità di una comunicazione istituzionale chiara e responsabile, capace di contrastare allarmismi ingiustificati e ristabilire fiducia nei consumatori. “Accanto alle misure economiche – proseguono i consiglieri – serve un’informazione corretta e autorevole che tuteli sia la salute pubblica sia il tessuto produttivo locale.”