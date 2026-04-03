POZZUOLI/ Numerose irregolarità: i carabinieri sequestrano l’autonoleggio “Lucars” ad Arco Felice

POZZUOLI – Numerose irregolarità e la mancanza di ogni tipo di certificazione hanno portato al sequestro all’attività di autonoleggio “Lucars”, in via Montenuovo Licola Patria, ad Arco Felice. L’attività fa capo all’amministratore unico Luca Orsetti, 31 anni, pregiudicato di Pozzuoli salito agli onori delle cronache nelle scorse settimane per essere stato protagonista di un inseguimento ingaggiato con i carabinieri a Bacoli dopo essere sfuggito all’Alt dei carabinieri: con lui, quel giorno, c’erano un latitante e altre due persone, mentre nel cofano dell’auto erano custoditi numerosi arnesi da scasso. Sono stati proprio i carabinieri della stazione di Pozzuoli a mettere i sigilli all’attività commerciale a seguito di un controllo condotto insieme a personale NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) dell’Arma. In particolare, durante le verifiche presso la “Lucars”, sono emerse una lunga serie di violazioni di normative sul lavoro e la gestione illecita di rifiuti da parte di Orsetti che hanno portato al suo deferimento all’Autorità Giudiziaria e al sequestro dell’intera area.