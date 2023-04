POZZUOLI/ Legalità, alla “De Amicis-Diaz” va in scena il ricordo di Loris e Daniele

POZZUOLI – L’educazione alla legalità è uno degli obiettivi che si pone l’ «I.C. 2 De Amicis-Diaz» come istituzione. L’obiettivo è formare ed informare i giovani alunni della scuola media a diventare cittadini rispettosi, consapevoli e responsabili nei confronti del prossimo e della comunità. A tale scopo la scuola ha promosso un’attività per le classi terze, “il laboratorio della legalità”. L’iniziativa ha preso avvio il 13 aprile con un incontro tenuto a scuola, nell’aula conferenze, a cui hanno partecipato il fratello e la sorella di Daniele e Loris, i ragazzi del parco Bognar uccisi per futili motivi nel 2006. I due fratelli delle vittime, Carmen Del Core e Moreno Di Roberto, hanno parlato della tragica vicenda e hanno coinvolto gli alunni con domande e spunti di riflessione. I ragazzi visibilmente commossi e partecipi hanno avuto occasione di riflettere su ogni forma di illegalità.