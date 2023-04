Al Rione Terra di Pozzuoli va in scena la mostra “Micro Macro Mondi”

POZZUOLI – Sarà inaugurata domenica 16 aprile ore 17:00 la mostra “Micro Macro Mondi” a cura dell’artista puteolano Pasquale Bandiera, presso Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli. La mostra sarà visitabile dal 16 al 25 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle 19:30.

IL PERCORSO – Micro-Macro Mondi è un percorso espositivo che si propone di portare lo spettatore in un viaggio per immagini solidificate nella materia che zigza-gando in modo apparentemente casuale tocca ora momenti intimi, i micro-mondi, ora momenti sociali, i macro-mondi. Un tour emotivo ora strettamente personale, ora con lo sguardo che mira più lontano. I micro-mondi possono essere sentiti come propri da chiunque li osservi perché fanno parte del vissuto di ogni essere umano. I macro-mondi, invece, sono eventi globali, apparentemente poco influenzati dal singolo, preso dal suo svolgere privato ma che in realtà potremmo definire come il risultato, l’aggregarsi esponenziale dei micro-movimenti individuali. Con il patrocinio del Comune di Pozzuoli. L’iniziativa è contro il sistema della camorra. L’ingresso è gratuito.