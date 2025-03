POZZUOLI/ «Al Rione Toiano siamo invasi dai topi: li teniamo anche in casa

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Sig. Del Giudice buongiorno. La contatto per chiederle la gentilezza di farci da portavoce. Siamo all’esasperazione abbandonati dal comune e da chi ne fa le veci. A via Catullo dal civico 65 a 75 la parte finale dei carrarmato gialli stiamo vivendo un incubo con i topi. Stamane a via Catullo 67 al secondo piano hanno trovato un topo gigante in casa in camera da letto e la settimana scorsa proprio in casa mia al 4°piano addirittura è uscito nel water. Abbiamo l’erba dei giardini alta quasi a piano rialzato non curata. Oltre che alle spalle l’ex stabilimento Enel hanno abbandonato tutto e l’erba è arrivata fino al 3° piano di altezza. Varie segnalazioni fatte tramite i Caf. Ma nessuno ci tutela non sappiamo a chi rivolgerci. La prego dia voce lei a questo grido di aiuto per noi. Sotto al nostro palazzo c’è una voragine circondata da transenne da 15 anni sempre più grande mai nessuno ha provveduto a nulla.» (Lina A.)