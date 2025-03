CALCIO/ Girandola di emozioni al Conte finisce 4-4 tra Rione Terra e Sant’Agnello

POZZUOLI – Il Rione Terra Calcio vede sfumare nel finale quella che sarebbe stata la terza vittoria consecutiva in casa in una partita spettacolare contro il Sant’Agnello, in piena lotta per conquistare il miglior piazzamento possibile nei playout. Nonostante l’assenza di particolari ambizioni di classifica, in virtù di un tranquillo settimo posto, i flegrei hanno l’obiettivo di ben figurare nelle ultime uscite (ora mancano due partite al termine della stagione). Pur dando spazio a tutta la rosa, con rotazioni più marcate, così può spiegarsi la bella reazione nel secondo tempo dopo aver chiuso sotto la prima frazione. Ma un finale thriller, deciso da una rete su calcio di rigore addirittura al 100′ costringe i padroni di casa al pareggio, arrivando così a quota 40 punti. Il Rione Terra non approccia bene alla partita come aveva fatto invece nelle ultime gare e chiude il primo tempo in svantaggio dopo la rete di Somma a 5′ dalla fine sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa, i padroni di casa scendono in campo con un altro spirito, anche dopo la mossa di mister Stellato di inserire Barretta per dare vivacità all’attacco. Il pareggio arriva infatti dopo 10 minuti con l’eterno Sardo e la rimonta si completa prima del 65′ con lo stesso Barretta. Il Rione Terra dà l’impressione di chiudere la partita all’82’ con il 3-1 di Infimo, ma il finale pirotecnico di questo match rimette tutto in discussione. Porzio riapre i giochi per il Sant’Agnello all’85’, prima della doppietta di Infimo soli due minuti più tardi, che fissa il parziale sul 4-2. Il blackout finale dei padroni di casa permette infatti un’incredibile rimonta degli avversari, che accorciano ancora il punteggio con un’autorete al 90′ e, dopo un recupero di 5 minuti raddoppiato successivamente dal direttore di gara, pareggiano al 100′ grazie al rigore trasformato da Pane.

RIONE TERRA CALCIO – SANT’AGNELLO 4-4

MARCATORI: 40′ Somma (S), 55′ Sardo (R), 64′ Barretta (R), 82′ e 87′ Infimo (R), 85′ Porzio (S), 90′ autorete (S), 100′ rig. Pane (S).