Abbattimenti, dal Comune affidamento diretto a un’azienda di Pozzuoli

POZZUOLI – Quattromila e cinquecento euro per ogni abbattimento. È la tantum stabilita dal comune di Pozzuoli per il servizio di gestione rifiuti in occasione delle operazioni di demolizione di opere abusive. Il servizio è stato affidato mediante affidamento diretto (senza bando) alla TR.IN.CO.N.E. SRL di via Vicinale Monte Barbaro, la stessa azienda che gestisce il servizio di trattamento dei rifiuti organici con sede in via Montenuovo Licola Patria, nei pressi dei depuratori di Cuma-Licola. L’azienda puteolana è stata scelta in quanto è in possesso di esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ed ha comunicato la propria disponibilità ad intervenire, con un preavviso anche di 24 ore, allo svolgimento del servizio presso il Comune di Pozzuoli.

LA RICHIESTA – L’affidamento diretto è arrivato dopo le parole del procuratore di Napoli Nicola Gratteri che ha parlato di “tolleranza zero” in merito agli abusi edilizi. “Troppi palazzi abusivi nei Campi Flegrei e oggi tutti comprendono quanto sia pericoloso con il terremoto. Per 30 anni sindaci e magistrati si sono girati dall’altra parte” – ha detto Gratteri – “Abbiamo raddoppiato le inchieste e le demolizioni nell’ultimo anno. E non parliamo di verande, ma di interi palazzi di più piani. Parliamo di 171 abbattimenti in un anno, questo è il fronte più caldo in questa fase”.