POZZUOLI – E’ stata conclusa la bonifica e la messa in sicurezza delle aree al Rione Toiano occupate dai container. La demolizione dei manufatti di via Gavia Marciana, via Simmaco e via Seneca iniziata a maggio scorso è stata portata a termine nella giornata di oggi e le aree sono state liberate anche dai cantieri. La bonifica compiuta al Rione Toiano ha portato alla demolizione di 15 prefabbricati e al conseguente smaltimento dei materiali di risulta e di quelli contenenti amianto (circa 37 tonnellate). L’intervento era iniziato con lo sgombero dei container ancora occupati, quindi era proseguito con la rimozione dei rifiuti e dei materiali e suppellettili presenti all’interno dei locali, fino alla successiva cantierizzazione delle aree.

