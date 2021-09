POZZUOLI – Il comune di Pozzuoli ha ottenuto 691 mila euro dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un progetto di riqualificazione dello stadio Domenico Conte. Il progetto è già esecutivo, a breve ci sarà la gara di appalto e saranno affidati i lavori: prevede la riqualificazione del muro perimetrale, la realizzazione dell’impianto di illuminazione del manto erboso, l’efficientamento energetico della palazzina degli spogliatoi con l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione autonoma di acqua calda ed elettricità, la riduzione dei consumi idrici con un sistema di irrigazione del campo che sfrutta l’acqua piovana accumulata in appositi serbatoi, la realizzazione di pompe antincendio e l’adeguamento degli spalti.