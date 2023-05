POZZUOLI/ «Acque scarse» Scatta il divieto di balneazione lungo tutta la costa di Licola

POZZUOLI – Tuffi in mare vietati in tutta Licola. E’ quanto ha disposto il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, con un’apposita ordinanza che stabilisce il divieto di balneazione per l’anno 2023, in seguito ai controlli effettuati dall’Arpac nei giorni scorsi e alla successiva nota trasmessa ieri alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale- che ha classificato “Acque Scarse”, e dunque non idonee alla balneazione, quelle che bagnano il tratto di costa che va da Licola mare di Pozzuoli fino alla zona delle Dune.

I PUNTI NON BALNEABILI – Nella fattispecie sono cinque i punti diventati “off-limits” in seguito ai prelievi effettuati dall’Arpac: Lido di Licola, compreso in un tratto di 899 metri; Stabilimento Balneare, per un tratto di 457 metri; Stazione Marina di Licola, lungo 953 metri di costa; Effl. nord Depuratore di Cuma, per 622 metri; e il Collettore di Cuma, per un tratto di 373 metri.