POZZUOLI/ Due auto date alle fiamme nella notte a Monterusciello – LE FOTO

POZZUOLI – Cosparse di benzina e date alle fiamme. Non c’è dubbio sulla matrice dei due incendi che questa notte hanno distrutto una Nissan Qashqai e una Fiat Cinquecento a Monterusciello. I veicoli sono di proprietà di due incensurati, uno dei quali è il titolare di un salone di parrucchiere per donna nello stesso quartiere. La Qashqai è stata incendiata in via Pagano, nella zona delle cooperative, mentre la fiat in via Serao, nei pressi dell’area che ospita il mercatino rionale del mercoledì. Sulla natura dei roghi non ci sono dubbi: a terra, accanto i veicoli, sono state rinvenute bottiglie contenenti liquido infiammabile.

LE INDAGINI – Su entrambi gli episodi indagano i poliziotti del commissariato di Pozzuoli giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco della squadra 5B di Monterusciello che hanno domato le fiamme. Nessuna pista viene esclusa da parte degli inquirenti. Inoltre si cerca di capire se i due episodi siano collegati tra loro, avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Nella stessa notte, inoltre, due auto rubate nei giorni scorsi sono state rinvenute carbonizzate sull’arenile di Licola.