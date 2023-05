MONTE DI PROCIDA/ Bomba carta davanti al bar, il sindaco: «Chi ha visto qualcosa, parli»

MONTE DI PROCIDA – «Ci lascia sgomenti e indignati l’esplosione di un ordigno davanti al bar Victoria a Cappella. Esprimo vicinanza ai titolari dell’attività. Ho fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine che sin da subito sono accorse sul posto. Siamo a disposizione, come Amministrazione per fornire il nostro massimo supporto. Rivolgo un accorato appello ai cittadini: chi ha visto qualcosa, parli e collabori con le forze dell’ordine». È l’accorato appello del sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, in seguito all’ordigno artigianale fatto esplodere all’esterno della caffetteria in via Cappella. La deflagrazione non ha provocato feriti, ma ha danneggiato la saracinesca del bar. Sul posto sia gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli che gli uomini della Scientifica.