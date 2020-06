POZZUOLI – Sono stati ripresi dalle telecamere del sistema di video sorveglianza comunale mentre abbandonavano rifiuti in strada. Ore contate per alcuni incivili, per i quali sono in arrivo multe salate e denunce. I loro volti e i numeri di targa dei mezzi utilizzati per sversare rifiuti di ogni genere sono stati passati al setaccio dagli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che in queste ore stanno risalendo ai responsabili. Diversi gli episodi, avvenuti in vari punti della città nonostante la presenza delle isole ecologiche.

