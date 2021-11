RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, so che ve ne siete già occupati ma voglio segnalare che sul lungomare dì Pozzuoli, per chi non lo sapesse, è impossibile utilizzare le tante rotatorie per invertire il senso dì marcia, diversamente si incorre in un verbale che va da un minimo dì 71 euro se si paga entro 5 giorni. In pratica secondo la mente malata dì chi si è inventato ed escogitato questo dazio, per fare inversione e non incorrere in nessun altra infrazione al Codice della strada dovrebbe arrivare a Bagnoli per invertire il senso dì marcia. L’infrazione sulle rotatorie nasce al momento in cui ci si accinge ad effettuare l’inversione sulle medesime in quanto hanno fatto installare delle telecamere per la ZTL su ogni rotatoria in pratica, ha istituito una sanzione “alle intenzioni”. Il tutto avallato dall’intera amministrazione comunale. E’ una vergogna» (Paolo B.)