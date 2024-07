POZZUOLI/ «A Monterusciello rifiuti non raccolti da un mese»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Scrivo queste parole perché non è possibile vivere in queste condizioni. È un mese che c’è questa spazzatura a terra e nessuno la raccoglie . Si è accumulata in questo modo perchè si sono rubati i contenitori per cui è stata depositata a terra anche da persone che non vivono in questo posto. Il posto di cui parlo è il Lotto 13 in via Scarpetta 2 (parcheggio mercato rionale per intenderci). Più volte e’ stata denunciata la cosa alle autorità competenti ma non si è mai risolto nulla. Con il caldo che fa la puzza che si respira e’ una cosa pazzesca. Viviamo nel degrado totale, dimenticati da tutti. Spero che qualcuno faccia il suo dovere nei fatti e non solo a parole». (Imma C.)