SEGNALATO&RISOLTO/ I lettori chiamano e il comune di Pozzuoli risponde: chiuso tombino-killer a Monterusciello

POZZUOLI – È stato chiuso il tombino-killer segnalato ieri da un nostro lettore in via Parini 18 a Monterusciello. «Ciao Gennaro ti chiedo di pubblicare questa mia segnalazione con la speranza di qualche intervento dove abito io in via Parini 18 a Monteruscello dove ci sono dei tombini aperti e mia figlia è caduta dentro e si e fatta male. Nonostante abbia segnalato con un messaggio Whatsapp al numero del sindaco ricevendo un messaggio automatico da 3 giorni non c’è stato ancora nessuno intervento. Ci sono dei bambini che giocano e la mia paura è che qualche altro bimbo si faccia male sul serio. Grazie ancora» è il messaggio che ieri un residente aveva inviato al nostro giornale. Detto fatto, questa mattina gli operai del comune di Pozzuoli sono intervenuti ed hanno ripristinato il tombino (nella foto).