«Grati ai medici dell’ospedale di Pozzuoli che si sono presi cura di nostro figlio»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, scrivo questa lettera per plaudire all’operato del personale sanitario dell’ospedale di Pozzuoli. Mio figlio Bryan si è tranciato la vena della gamba a causa di un incidente in casa mentre giocava con un amichetto. Siamo arrivati al Pronto Soccorso con l’ambulanza e siamo poi stati trasferiti nel reparto di Neurochirurgia. Noi genitori ci tenevamo a ringraziare tutti i medici e il personale sanitario per l’assistenza ricevuta. Abbiamo ricevuto un forte supporto anche sul fronte emotivo».