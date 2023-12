POZZUOLI/ A Monterusciello open day per i vaccini Covid

POZZUOLI – Si terrà nella giornata di sabato 16 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13, presso la sede di Monteruscello del Distretto Sanitario 35 di Pozzuoli, in via Corrado Alvaro, l’open day per i vaccini Covid. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini adulti, anche se non prenotati. «Per accedere alla vaccinazione è necessario portare con sé documento d’identità e tessera sanitaria – fa sapere l’Asl Napoli 2 Nord – Questa è un’occasione importante per tutti coloro che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale o che non hanno ancora ricevuto la dose di richiamo. Ricordiamo che la vaccinazione è il modo migliore per proteggersi dal COVID-19 e dalle sue forme gravi».