POZZUOLI – L’aria è irrespirabile nella zona circostante l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Durante i lavori della nuova rotonda in località La Schiana è stata lesionata una tubatura del gas. Sul posto, in questi minuti, ci sono i vigili del fuoco. Disposto un nuovo dispositivo di traffico per consentire la riparazione della condotta. Sono state inoltre chiuse le attività commerciali presenti in zona.