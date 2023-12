BACOLI/ Progetto di risanamento dei laghi flegrei, Savoia spara a zero sull’amministrazione

BACOLI – «Il Grande Progetto di Risanamento dei laghi flegrei è pronto dal 2015. Un progetto dell’amministrazione di centrodestra, realizzato nel quinquennio 2010/15, che aveva già recepito i fondi e completato tutto l’iter per l’approvazione. Pertanto, con il subentro dell’attuale amministrazione, già nel 2015, era tutto pronto per far partire il più grande progetto mai realizzato nella storia di Bacoli, per un totale di € 65.000.000 di fondi stanziati. Un progetto che avrebbe risolto il problema più atavico della città, quale il sistema fognario obsoleto, fermo da più di quarant’anni, che provoca continui ed interminabili allagamenti ad ogni pioggia. Purtroppo quest’amministrazione non è stata capace nemmeno di portare a termine ciò che era già pronto». Con una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Nello Savoia, spara a zero sull’amministrazione guidata dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione. «C’è chi nella storia resterà per aver cambiato il volto di questa città e chi invece resterà alla storia per aver riempito le pagine di un social network. A giugno 2024 saremo pronti a riscrivere quella storia che è stata interrotta. Fratelli D’Italia, insieme al Governo Nazionale, è pronta a investire sulla città di Bacoli», tuona il consigliere di opposizione.