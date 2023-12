POZZUOLI/ Arrestato per furto di pneumatici torna in libertà in meno di 24 ore

POZZUOLI – Arrestato ieri sera è stato scarcerato questa mattina dal Gip della quinta sezione del Tribunale di Napoli, il 28enne Gennaro D’Ascia, residente a Quarto. L’uomo -difeso dall’avvocato Luca Gili- era finito in manette nella serata di lunedì per furto aggravato in concorso dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Pozzuoli e i militari della stazione di Monteruscello.

L’ARRESTO – I militari stavano percorrendo via Virgilio quando hanno notato l’uomo intento a rubare gli pneumatici da un’auto lì parcheggiata. Il 28enne, da quanto emerso, era insieme ad altri due complici che però sono riusciti a fuggire. Trovata l’auto utilizzata dai malviventi, all’interno era stata rinvenuta e sequestrata attrezzatura utile allo scasso e all’apertura di veicoli. Quadro accusatorio che però è crollato davanti al Gip che ha scagionato da ogni accusa Gennaro D’Ascia che è stato rimesso subito in libertà senza alcuna misura a suo carico.