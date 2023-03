POZZUOLI/ A Monterusciello apre “Mily Coffe Shop”, il negozio del caffè e del gusto – LE FOTO

POZZUOLI – Ha aperto i battenti a Monterusciello, “Mily Coffe Shop”, negozio specializzato nella vendita di caffè e amori di ogni gusto. Qui si può trovare ogni tipologia di caffè in cialde e capsule dei migliori marchi a prezzi e offerte irripetibili. All’intero del locale, che sorge in via Gino Severini, è possibile c’è anche una vasta offerta di caffè aromatizzato e di prodotti esclusivi, giunti direttamente dagli stati Uniti, e destinati ai più giovani come caramelle, cioccolate e bevande particolari.

LE OFFERTE – Ma non solo. “Mily Coffe” offre anche vendita ed assistenza di macchine per il caffè. Inoltre, per tutti i prodotti, è garantita la consegna a domicilio gratuita per i nuovi acquirenti e i clienti che ne fanno richiesta. I titolari Lello e Marina vi aspettano al civico numero 13 di via Gino Severini, nel nuovo polo del take-away dove sorgono anche Bob&Clare, Pizza City 2.0 e Polleria da Bombò. Per contatti: 3455262951 oppure visita la pagina Facebook “Mily Coff Shop”.