POZZUOLI/ Napoli verso lo scudetto: a Monterusciello parte la colletta per colorare il quartiere d’azzurro

POZZUOLI – Una colletta per colorare il quartiere Reginelle d’azzurro in vista della conquista dello scudetto da parte del Napoli. E’ l’iniziativa promossa da Giuseppe Longobardi, attivista del comitato che prende il nome dall’agglomerato di case popolari che si trova tra Licola e Monterusciello

L’APPELLO – «Per scaramanzia non vorremmo parlarne, ma vorremmo prepararci se il Napoli lo vincesse (non nominiamolo). Cosa ne pensate, semmai, di dare colore al nostro quartiere? Con festoni ovunque. Bianchi e azzurri. Sarete aggiornati domani come rendervi partecipi a tale iniziativa con la speranza che tutti possano collaborare con noi anche solo con 1-2 euro a famiglia. Fine settimana e per l occasione girerà per le case una nostra delegata Valentina Mandato che raccoglierà tali fondi per l acquisto dei festoni. Sara poi pubblicata la lista delle famiglie che hanno collaborato per questioni di trasparenza. Grazie a tutti vi aggiorneremo del giorno della raccolta.» ha scritto su Facebook Giuseppe Longobardi.