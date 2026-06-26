POZZUOLI/ 3G COLOR allarga offerte e servizi: aperta nuova sede in via Cuma Licola – LE FOTO

POZZUOLI – Con una storia e un’esperienza di cinque anni alle spalle, 3G Color allarga gli orizzonti e dalla sede di Monterusciello si sposta in al civico 104 di via Cuma Licola. Una nuova location per una vastissima esposizione di un’azienda leader nel settore di pitture, smalti, parati pannelli decorativi e materiale edile. In via Cuma Licola, infatti, 3G Color ha triplicato gli spazi sia per la promozione che per la vendita dei suoi prodotti di altissima qualità dove poter offrire ai clienti maggiore comfort e un’ampia gamma di prodotti. Tra i marchi trattati ci sono Boero, Sikkens e Casati. «Il nostro punto di forza principale è la voglia di crescere e di voler dare ai clienti un servizio quanto più preciso e conveniente» è quanto fa sapere Vincenzo Maione, titolare dell’azienda che domani pomeriggio (sabato 27 giugno) ospiterà un evento di promozione artistica nei suoi locali.

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