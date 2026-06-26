Nuovo SOS da Pozzuoli «Senz’acqua anche in zona Anfiteatro»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Desidero segnalare una situazione ormai insostenibile che riguarda i residenti di via Dante Alighieri 33, in zona Anfiteatro a Pozzuoli. Dalle ore 14 di ieri l’erogazione dell’acqua è fortemente ridotta. Al primo piano arriva appena un filo d’acqua, mentre alcuni condomini che abitano al terzo piano sono completamente senza fornitura. Ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione che spieghi il motivo del disservizio o indichi eventuali lavori in corso. Riteniamo inaccettabile che, soprattutto dopo le giornate di caldo intenso che stiamo vivendo, delle famiglie siano costrette a rimanere senza un servizio essenziale come l’acqua potabile. Paghiamo regolarmente il servizio e ci aspettiamo almeno di essere informati tempestivamente in caso di guasti o interventi programmati. Chiediamo alle istituzioni cittadine e al gestore del servizio idrico di intervenire con urgenza per ripristinare la normale erogazione dell’acqua e di fornire spiegazioni chiare sui motivi del disservizio e sui tempi previsti per la risoluzione. Confidiamo in un intervento rapido, perché una situazione del genere non è più tollerabile.» (Antonio Miraglia)