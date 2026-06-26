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Pozzuoli Varcaturo

Al Playa Luna di Varcaturo va in scena “La Gioia”, serata di beneficenza per la Fondazione Santobono Pausilipon

Al Playa Luna di Varcaturo va in scena “La Gioia”, serata di beneficenza per la Fondazione Santobono Pausilipon
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato26 Giugno 2026

VARCATURO – Mercoledì 8 luglio, alle ore 21, al “Playa Luna” di Varcaturo, torna la serata di beneficenza a favore della Fondazione Santobono Pausilipon: un appuntamento nato per trasformare intrattenimento, partecipazione e condivisione in un gesto concreto. La prima sorpresa di questa edizione porta il nome di Vincenzo Comunale: comico nazionale, volto amatissimo della scena italiana, pronto a salire sul palco con un live show tra ironia, ritmo e spettacolo. Un primo nome per una serata che continuerà a raccontarsi nei prossimi giorni, tra musica, ospiti speciali e solidarietà. Durante l’evento, premio speciale allo scrittore Saverio Ferrara.

 

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