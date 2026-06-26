Al Playa Luna di Varcaturo va in scena “La Gioia”, serata di beneficenza per la Fondazione Santobono Pausilipon

VARCATURO – Mercoledì 8 luglio, alle ore 21, al “Playa Luna” di Varcaturo, torna la serata di beneficenza a favore della Fondazione Santobono Pausilipon: un appuntamento nato per trasformare intrattenimento, partecipazione e condivisione in un gesto concreto. La prima sorpresa di questa edizione porta il nome di Vincenzo Comunale: comico nazionale, volto amatissimo della scena italiana, pronto a salire sul palco con un live show tra ironia, ritmo e spettacolo. Un primo nome per una serata che continuerà a raccontarsi nei prossimi giorni, tra musica, ospiti speciali e solidarietà. Durante l’evento, premio speciale allo scrittore Saverio Ferrara.