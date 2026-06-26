Il grido di aiuto dei residenti della Solfatara «Senz’acqua con questo caldo è l’inferno»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Vi scrivo in qualità di cittadino residente nella zona della Solfatara di Pozzuoli per segnalare una situazione di grave disagio che sta diventando ormai insostenibile per centinaia di famiglie. Da tempo, nella nostra zona, il servizio idrico subisce interruzioni costanti e, ciò che è più grave, totalmente prive di qualsiasi preavviso. Non viene effettuata alcuna comunicazione tramite i canali ufficiali, i social o altri mezzi di avviso preventivo. Il disservizio colpisce prevalentemente le prime ore del mattino, impedendo ai cittadini di compiere le normali azioni quotidiane prima di recarsi al lavoro. Tuttavia, il problema si protrae ormai per l’intera mattinata: basti pensare che oggi l’erogazione è stata ripristinata solo alle ore 15:00. Questo rende impossibile la gestione delle faccende domestiche, la preparazione dei pasti e l’igiene personale, una condizione che, con il caldo torrido di questi giorni, sta mettendo a dura prova la salute e la pazienza di tutti i residenti. Come cittadini, ci sentiamo abbandonati e ignorati. Nonostante i tentativi di sollecito, non riceviamo risposte chiare sulle cause né sulle tempistiche di risoluzione. Vi chiedo formalmente di dare voce a questa protesta. Il vostro supporto giornalistico è fondamentale per portare questa emergenza all’attenzione pubblica e spingere gli organi competenti (Comune di Pozzuoli e gestore del servizio idrico) a intervenire con urgenza, garantendo almeno una comunicazione trasparente e tempestiva sui guasti o sui distacchi programmati.» (Ludovica B.)