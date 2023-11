POZZUOLI/ 23enne accoltellato davanti alla discoteca, appello di Borrelli e Pafundi: «Basta senso di impunità»

POZZUOLI – Un giovane di 23 anni, incensurato di Giugliano, è stato accoltellato la scorsa notte al termine di un diverbio che si è accesso nel parcheggio di una discoteca di via Campana, a Pozzuoli. Il ragazzo, a quanto ricostruito dalla Polizia, è stato accoltellato con un coltello da sub che l’aggressore aveva nella propria auto. Il 23enne una volta soccorso è stato trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie e operato d’urgenza. Risulta ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

LA CONDANNA – «Ancora una notte di sangue nel napoletano. Ancora violenze per futili motivi al termine di una serata che dovrebbe essere di divertimento. Ancora una volta un giovane che deve lottare tra la vita e la morte per uno stupido litigio. Chi commette questi reati efferatissimi deve essere punito duramente. E’ troppo vasto il senso di impunità di questi giovani, soprattutto tra minorenni, che pensano di poter commettere qualsiasi crimine facendola sempre franca. Bisogna agire con il pugno duro se si vuole davvero fermare questa deriva violenta che sta affogando Napoli e la sua provincia, lasciando dietro di se un’interminabile scia di sangue». Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, e Vincenzo Pafundi, consigliere comunale di Pozzuoli per Europa Verde.