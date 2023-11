CALCIO/ Pareggi in trasferta per Puteolana e Rione Terra Sibilla, il Monte Calcio fa suo il derby

CALCIO – La Puteolana impatta conto la corazzata Pompei, il Rione Terra Sibilla pareggia all’ultimo respiro ad Ercolano e il Monte Calcio fa suo di misura il derby con l’Afrograd. Questo il bilancio della dodicesima giornata del girone A dell’ Eccellenza Campania.

PUTEOLANA – Pari amaro per la Puteolana, raggiunta dai padroni di casa solo nel finale di gara dopo essere stata in vantaggio per buona parte della gara grazie ad una rete di Alvino arrivata a fine prima frazione.

RIONE TERRA SIBILLA – Ottimo punto per il Rione Terra che oltre il 90′ raggiunge il meritato pari. Gli azzurri sono stati i primi a passare in vantaggio con un penalty di Scalzone, poi i padroni di casa hanno ribaltato la gara ma nel finale è arrivato il pareggio in extremis di Capogrosso.

MONTE CALCIO – A decidere il derby del Vezzuto Marasco è stato un gol di D’Abronzo che regala la vittoria al Monte Calcio che fa suoi i tre punti e si rilancia in classifica.