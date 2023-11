POZZUOLI/ Licola in lutto per Giovanni, lascia la moglie e due figli

POZZUOLI – Dolore e strazio dopo la notizia della morte di Giovanni Vernato, il 42ennne deceduto questa mattina in via San Gennaro Agnano in seguito a un violento incidente stradale. Descritto con un gran lavoratore e un persona perbene, Giovanni viveva con la moglie e i due figli piccoli nel quartiere di Licola mare. Grande il cordoglio da parte di familiari, amici e conoscenti che in queste ore si stanno stringendo attorno all’immane dolore che ha colpito la famiglia. Il 42enne questa mattina si stava recando in una pescheria, dove lavorava saltuariamente, quando si è scontrato frontalmente contro l’auto guidata da un giovane di Monterusciello.

TEST NEGATIVO – Quest’ultimo è stato sottoposto agli esami tossicologici che avrebbero dato esito negativo. La salma di Vernato è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita presso il centro di medicina legale del II policlinico di Napoli. Sulla dinamica dell’incidente mortale indaga la polizia municipale di Pozzuoli.