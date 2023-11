POZZUOLI/ Giovane accoltellato davanti a una discoteca in via Campana: è in rianimazione

POZZUOLI – Un 23enne di Giugliano è stato accoltellato all’alba di oggi in un parcheggio nei pressi della discoteca “Queen” in via Campana. Il giovane è stato colpito con un fendete all’altezza dello sterno e attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni il ferimento sarebbe arrivato al termine di una lite nel parcheggi,o L’aggressore avrebbe usato un coltello da sub che aveva in auto. Ferito, il 23enne è stato soccorso dagli amici e trasferito con un’ambulanza privata messa a disposizione dalla discoteca durante le serate danzanti. In fuga l’aggressore sulle cui tracce ci sono i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che insieme ai colleghi della Squadra Mobile di Napoli stanno indagando sull’accaduto. Al vaglio ci sono alcune telecamere del locale e delle attività commerciali della zona.