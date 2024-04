Postiglione e Pozzuoli ORA omaggiano i partigiani: il sindaco dov’è?

POZZUOLI – Questa mattina il portavoce e già consigliere comunale di Pozzuoli ORA, Raffaele Postiglione, ha omaggiato la memoria dei partigiani puteolani apponendo una corona di fiori su una lapide a loro dedicata. Non si è visto invece il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, che qualcuno attendeva in città per partecipare alla commemorazione: al suo posto – si apprende – era presente l’assessore al governo del territorio Giacomo Bandiera. Finora sulla pagina Facebook di Manzoni è spuntata solo una dedica alla Resistenza in attesa di foto che lo ritraggono a Pozzuoli durante qualche cerimonia.