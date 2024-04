AAA cercasi assessore al bilancio per il comune di Pozzuoli

POZZUOLI – Manzoni non può che prenderne atto: lo sfizio di tenersi le deleghe al Bilancio se lo è tolto ma ha compreso che va trovato un modo per mettere al riparo l’amministrazione dai numerosi scivoloni dell’ufficio ragioneria che – inevitabilmente – sfuggono a lui e anche a colui che dovrebbe dargli una mano, ovvero il capo di gabinetto Elio Buono. Impossibile, date le competenze, poter gestire una delega cosi delicata cone quella del bilancio anche alla luce del fatto che il lavoro del dirigente Caianiello finora ha fatto storcere il naso a più di qualche consigliere comunale di maggioranza (vedi gli errori nel bilancio che potevano costare cari all’amministrazione comunale).

L’ENNESIMO RIMPASTO – E allora ecco la decisione: nel prossimo rimpasto di giunta Manzoni rinuncerà alla delega al Bilancio per darla a qualcuno più esperto. Inoltre, secondo indiscrezioni, sono attesi tre assessori nuovi che andrebbero a modificare nuovamente l’esecutivo per la terza volta in meno di due anni di consiliatura, segnale che qualcosa non gira come dovrebbe nella squadra di governo e che gli equilibri continuano ad essere precari. Manzoni, davanti ai suoi, ha più volte gonfiato il petto sciorinando numeri a suoi favore e parlando di una “maggioranza a venti” che lo sosterrebbe (“appendini” inclusi ovviamente). Ma i numeri, si sa, seppur importanti non possono sostituire competenze e stabilità.