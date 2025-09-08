Posti di blocco della Polizia in tutta Pozzuoli: controllate 120 persone

POZZUOLI – Nella giornata di sabato i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione repressione di ogni forma di legalità. Il bilancio dell’operazione conta 120 persone e 66 veicoli controllati, 8 posti di controllo effettuati e 8 verbali per violazioni del codice della strada. Inoltre i poliziotti hanno sottoposto a controlli 16 soggetti con provvedimenti restrittivi della libertà. Inoltre, nella giornata di domenica, un uomo, già sottoposto a misura restrittiva, è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.