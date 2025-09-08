Pozzuoli ospita Panorama, kermesse artistica internazionale

POZZUOLI – La città di Pozzuoli ospiterà la quinta edizione di “Panorama”, la grande mostra diffusa ideata da ITALICS e curata da Chiara Parisi, direttrice del Centre Pompidou-Metz. Un evento prestigioso che trasformerà Pozzuoli in un palcoscenico internazionale, con oltre 40 artisti di fama mondiale – tra cui Maurizio Cattelan, Yuri Ancarani, Carlos Amorales, Simone Fattal, Ugo Rondinone, Emilio Isgrò, Gianni Colombo e molti altri – che dialogheranno con i luoghi simbolo della nostra storia, dei nostri paesaggi e delle nostre tradizioni. Le più importanti gallerie italiane saranno protagoniste di questo percorso diffuso che animerà diversi spazi della città, creando un itinerario unico tra arte, mito e identità puteolana. Tra gli appuntamenti più attesi, le colazioni con gli artisti, momenti speciali di incontro con il pubblico nei bar della città, e le iniziative dedicate a scuole, associazioni e realtà del territorio, con una forte attenzione all’inclusione sociale e ai giovani. Tutti gli eventi e le esposizioni sono gratuiti. Alcune attività speciali prevedono la prenotazione, ma la manifestazione sarà completamente accessibile a tutta la cittadinanza. Con il patrocinio dell’UNESCO e della Città di Pozzuoli, e il sostegno di Regione Campania e Scabec, Panorama rappresenta per Pozzuoli una straordinaria occasione di visibilità nazionale e internazionale.