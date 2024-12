«Più alberi meno armi» l’iniziativa del M5S di Quarto

QUARTO – «Più alberi meno armi». Questo il motto del gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle di Quarto il quale ha svolto e condiviso come ogni anno l’iniziativa #AlberiPerIlFuturo. Quest’anno il GT Quarto (Gruppo Territoriale) ha deciso di dedicare alla cittadinanza tutta un acero rosso, che secondo la cultura giapponese simboleggia la pace, la longevità e la prosperità valori di cui il gruppo da tempo si fa portavoce. “La creazione di boschi urbani e barriere vegetative nelle città e lungo le aree ad alto scorrimento veicolare è fondamentale per contenere l’inquinamento atmosferico, compreso quello acustico. Ogni albero, infatti, assorbe circa 15 kg di CO2 all’anno, produce ossigeno sufficiente per 2,5 persone, assorbe e blocca le polveri sottili, incamera ozono e contribuisce a migliorare il microclima locale.” L’evento si è tenuto nella giornata di Domenica 1 dicembre, presso l’area adiacente alla Villa del Torchio, con il supporto del deputato del territorio Antonio Caso.