“Sorvegliate Garibaldi” a Pozzuoli: il nuovo libro di Aldo Quarta

POZZUOLI – Venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 16,30 presso il Polo Culturale Palazzo Toledo di Pozzuoli, si terrà la presentazione del libro “Sorvegliate Garibaldi” di Aldo Quarta, con il patrocinio morale del Comune. Interverrà il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. Dialogheranno con l’autore, Luigi Cicala (Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Studi Umanistici) e Angela Cicala (Docente di Lettere).

IL LIBRO – “Sorvegliate Garibaldi” (edizioni Milella, Lecce, 2024, 160 pagine) è un libro di narrativa storica ambientato nel 1860, l’anno dell’impresa garibaldina e dei cambiamenti che portarono al Regno d’Italia. Il protagonista, partito da Modena per unirsi ai volontari in Sicilia, percorre la lunga marcia che si concluderà nella capitale partenopea. Vive quindi in prima persona (insieme ad altri) gli entusiasmi e le tensioni del momento storico ma anche la grande delusione per una svolta unitaria avvenuta in modo drastico e differente da come ci si aspettava a Napoli (e non solo).

L’AUTORE – Aldo Quarta (73 anni) è giornalista professionista, iscritto all’Ordine regionale di Puglia. Ha collaborato con TeleLecce, TeleSud, Radio Lecce Uno, Paese Sera, La Tribuna del Salento, Salento Domani. Ha pubblicato altri testi, tra cui “Concerto per immagini”, Seledizioni, Bologna, 1978; “Il dubbio”, Lacaita, Manduria, 1992; “La via dell’unità”, Oistros, Lecce, 1996; “La fuga”, Pensa, Lecce, 2002; “Meridiano amore”, Lupo, Copertino, 2011; “Dieci anni di inquietudine”, Pensa, Lecce, 2013; “Fine terra”, Spagine, Lecce, 2019.