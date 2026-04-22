Pistola e proiettili in casa: arrestato 26enne

NAPOLI – I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro hanno arrestato per detenzione di arma da fuoco clandestina Alessio Ragosta, classe ’99 già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo nei quartieri spagnoli e lì hanno rinvenuto e sequestrato una pistola beretta modello 98 Fs con matricola abrasa e 15 proiettili. L’arrestato è stato trasferito in carcere mentre l’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti da sangue o altri delitti.