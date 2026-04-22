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Lavori di notte nel centro di Pozzuoli, protesta dei residenti «Non ci fanno dormire»

Lavori di notte nel centro di Pozzuoli, protesta dei residenti «Non ci fanno dormire»
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato22 Aprile 2026

POZZUOLI – Stanno togliendo il sonno ai residenti i lavori di scavo condotti dall’Enel in pieno centro storico di Pozzuoli. La prima notte è stata un incubo per quanti, dalle 22 alle 6 del mattino, hanno dovuto fare i conti con i rumori provocati da martelli pneumatici, scalatori, camion e gru. «Non si dorme più, è assurdo quello che è successo stanotte – ha raccontato un residente – personalmente sono sceso alle 2 per protestare perché non è possibile che con tutti quei rumori noi non dobbiamo dormire. Ma ci rendiamo conto? Stanotte sarà un altro inferno e sarà così per tutta la settimana». I lavori erano stati annunciati ieri sera dall’assessore ai lavori pubblici Vittorio Gloria «Mai più scavi che bloccano il traffico e la città. A partire da questa sera e per tutta la notte, nei pressi della villetta comunale e l’area portuale inizieranno scavi da parte di ENEL. – aveva detto – Abbiamo consentito l’esecuzione di questi scavi a condizione che venissero eseguiti di notte.»

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