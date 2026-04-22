Spiaggia contesa, il comune di Bacoli rimette i cartelli alla Marina

BACOLI – Installati, rimossi e ora nuovamente rimessi. Va avanti la querelle tra il Comune di Bacoli e la Marina Militare sulla spiaggia contesa a Miliscola. Nella giornata di ieri gli operai del comune hanno riposizionato i cartelli divelti 24 ore proma dai militari sulla spiaggia di Miseno. Un atto di forza, da parte dell’ente, che nei mesi scorsi aveva rivendicato l’appropriazione indebita di arenile da parte della Marina e delle varie forze armate presenti sul litorale.