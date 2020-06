POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo sull’intero territorio regionale fino alle 23.59 di oggi. Sulle zone 1,2,3,5 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele) l’allerta sarà di colore arancione, mentre sulle restanti aree l’avviso è di colore giallo. Nelle zone di allerta arancione si prevedono: precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità, in attenuazione dal pomeriggio-sera di oggi. Venti forti da Sud con locali raffiche nei temporali, mare agitato con possibili mareggiate lungo e coste esposte fino al mattino. Il conseguente rischio è di tipo idrogeologico diffuso. Nelle zone di allerta gialla si prevedono: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata intensità, in attenuazione nella seconda parte della giornata di oggi. Locali raffiche nei temporali.

I RISCHI – Il conseguente rischio è di tipo Idrogeologico localizzato e i seguenti scenari di impatto al suolo sono: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili cadute massi in più punti del territorio; fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate. La Protezione Civile raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.