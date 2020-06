QUARTO – Anche ieri non sono stati analizzati tamponi relativi al Comune di Quarto. Ma non è l’unica notizia incoraggiante. L’ultimo cittadino, affetto da coronavirus, è definitivamente guarito. A Quarto attualmente non ci sono cittadini positivi. «Possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo. Questi mesi sono stati durissimi per tutti, ma per loro lo sono stati ancora di più – è il commento del primo cittadino, Antonio Sabino – . Finalmente potranno tornare alla loro quotidianità, riabbracciare le loro famiglie, tornare a lavoro. Potranno godersi la loro libertà. Certo, sempre nel rispetto delle regole, proprio come stiamo facendo noi».

IN CAMPANIA – Zero contagi in tutta la Campania: è il dato diffuso ieri dall’Unità di Crisi della Regione sui 2485 tamponi esaminati. E’ la prima volta dall’inizio della pandemia. L’Unità di Crisi precisa inoltre che in merito alle notizie fornite da alcuni sindaci su nuovi casi di positività, si tratta di casi già inseriti nei bollettini precedenti e dunque non ascrivibili ai dati di oggi, né a quelli di ieri. Il totale dei positivi in Campania resta fermo a 4.822 casi.