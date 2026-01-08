Picchiato da baby gang a Monte di Procida, 56enne in ospedale col naso rotto

MONTE DI PROCIDA – Un operaio 56enne di Monte di Procida sarebbe stato picchiato in maniera brutale da una baby gang nella centralissima strada di via Pedecone, a due passi da Piazza XXVII Gennaio. L’aggressione sarebbe avvenuta nella serata dell’Epifania. Secondo quanto ha raccontato la vittima ai carabinieri di Monte di Procida, a cui G.R. ha presentato denuncia contro ignoti, la banda sarebbe stata composta da almeno 10 ragazzini. L’uomo ha riportato la rottura del setto nasale e di uno zigomo, contusioni su tutto il corpo quali conseguenze dell’aggressione.

LE INDAGINI – Al vaglio degli inquirenti varie ipotesi. Tra queste un’aggressione per una rapina, in quanto l’uomo aveva appena effettuato un bancomat o addirittura una possibile spedizione punitiva per qualche episodio successo in passato. L’uomo ha raccontato di non conoscere i suoi aggressori. I carabinieri, dopo aver preso visione delle telecamere delle varie attività commerciali presenti in via Pedecone, potranno fare chiarezza sull’accaduto che ha sconvolto l’intera comunità montese. Il sindaco Salvatore Scotto di Santolo, in prima fila per capire cosa è accaduto, ha accompagnato l’uomo dai carabinieri per formalizzare la denuncia.